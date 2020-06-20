Работодателей Москвы попросили продлить удаленку на пару месяцев
Мэр столицы Сергей Собянин предположил, что нужно продлить удаленный режим работы, на который перешли множество московских компаний. Он напомнил, что депутаты Госдумы уже рассматривают процесс и технологию труда в этом формате.
В законодательстве будут также прописаны права и обязанности работодателей и сотрудников, заявил Собянин в эфире «России 1».
«Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из „ковидной“ истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше», — приводит слова мэра столицы РИА «Новости».
Ранее Собянин отменил в Москве с 9 июня пропускной режим и меры самоизоляции. Однако некоторые запреты сохранятся до середины июля. В частности, не будут работать театры, кинотеатры и концертные залы.