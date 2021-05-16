Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом до конца воскресенья

Московское МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях, грозе, граде и сильном ветре. Погода не улучшится до конца воскресенья.

Порывы ветра во время грозы, по прогнозам синоптиков, могут составлять 15-20 метров в секунду. Спасатели призвали жителей проявлять осторожность на улицах и не оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам напомнили о необходимости не парковать свои машины вблизи деревьев, а на дороге обязательно увеличить дистанцию, снизить скорость и избегать обгонов.

За минувшие сутки в Москве из-за непогоды пострадали шесть человек. Один человек был травмирован при падении дерева. Еще несколько человек были вынуждены обратиться к врачам из-за падения забора и балконного стекла. Из-за сильного ветра накануне вечером с фасада здания Госдумы упала буква «а». Литеру оперативно отреставрировали и вернули на место уже в воскресенье утром.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за две недели мая в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков.