Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 недели мая

С начала мая в Москве выпало 120% месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Выпал 61 миллиметр осадков, значит 120% месячной нормы за половину месяца. В ближайшую десятидневку может выпасть ещё 25 миллиметров, и тогда эта отметка поднимется до 86 миллиметров, это 170% от месячной нормы. Май в этом году влажный», — заявил Тишковец.

По словам собеседника агентства, накануне в Москве столбик термометра впервые в этом году преодолел отметку +25 градусов. 15 мая днем в столице было +26,2 градуса.

В воскресенье, 16 мая, в Москве до +24 градусов, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный до 11 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что следующая неделя в Центральной России начнется с жары за +30 градусов, однако со среды начнет холодать.