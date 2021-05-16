Упавшую с фасада Госдумы букву «а» вернули на место

Буква «а», упавшая с фасада здания Госдумы в субботу, вернулась на место. Из-за сильного ветра металлическая литера получила повреждения. Но ее быстро отреставрировали.

Работы по возвращению буквы на место провели в воскресенье. Уже рано утром 16 мая вывеска на здании нижней палаты российского парламента на Охотном Ряду имела свой обычный вид, сообщил ТАСС.

Причиной падения буквы 15 мая стал сильный ветер. Сначала литера просто повисла на фасаде, а потом отвалилась совсем.

В МЧС предупреждали о порывистом ветре, грозе и ливнях. В связи с этим автомобилистов призвали не парковать машины вблизи деревьев, а во время движения снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров.

В результате непогоды за минувшие сутки пострадали шесть человек, в том числе ребенок.