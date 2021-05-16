Шесть человек пострадали из-за порывистого ветра в Москве

Гроза со шквалистым ветром накрыла столицу 15 мая. В результате непогода пострадали шесть человек, в числе которых оказался ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

«Северный административный округ: четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. Западный административный округ: падение балконного стекла — один человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Восточном административном округе на человека упало дерево. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Ранее столичный департамент транспорт уведомлял, что несколько упавших стволов деревьев заблокировали движение трамваев.

Накануне непогоды пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупреждала, что до вечера 15 мая в городе ожидается гроза, а также град и шквалистый ветер. Сообщалось о порывах ветра до 15-20 метров в секунду. Спасатели призывали автомобилистов во время дождя снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров на дороге.