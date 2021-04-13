Москвичей начали прививать от коронавируса на дому

В Москве начали ставить прививку от коронавируса на дому. Раньше в городе уже были выездные бригады, но они приезжали только в торговые центры.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 апреля.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», — сообщила она.

Пока вакцинация такого типа доступна для людей, которые получают социальное обслуживание на дому и не могут передвигаться самостоятельно. Анастасия Ракова добавила, что в столице около 120 тысяч человек состоят на надомном обслуживании. Если человек решит вакцинироваться от коронавируса, то к нему приедет медицинская бригада и сделает инъекцию бесплатно.

Всего для надомной вакцинации выделили 66 бригад во всех административных округах столицы. В них вошли врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена не только средствами защиты, но и термоконтейнерами для транспортировки вакцины, в которых сохраняется температура не выше -18 градусов.

Записываться на вакцинацию на дому не нужно. Всю необходимую информацию о пациентах, которые получают надомное обслуживание, в поликлиники передадут органы социальной защиты.

Накануне объявили о вакцинации от коронавируса во главных офисах «Мои документы» в Москве. Прививку могут сделать граждане старше 18 лет без предварительной записи.