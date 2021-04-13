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    13 апреля 2021, 10:52

    Москвичей начали прививать от коронавируса на дому

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    В Москве начали ставить прививку от коронавируса на дому. Раньше в городе уже были выездные бригады, но они приезжали только в торговые центры.

    Москвичей начали прививать от коронавируса на дому

    Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 апреля.

    «Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», — сообщила она.

    Пока вакцинация такого типа доступна для людей, которые получают социальное обслуживание на дому и не могут передвигаться самостоятельно. Анастасия Ракова добавила, что в столице около 120 тысяч человек состоят на надомном обслуживании. Если человек решит вакцинироваться от коронавируса, то к нему приедет медицинская бригада и сделает инъекцию бесплатно.

    Всего для надомной вакцинации выделили 66 бригад во всех административных округах столицы. В них вошли врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена не только средствами защиты, но и термоконтейнерами для транспортировки вакцины, в которых сохраняется температура не выше -18 градусов.

    Записываться на вакцинацию на дому не нужно. Всю необходимую информацию о пациентах, которые получают надомное обслуживание, в поликлиники передадут органы социальной защиты.

    Накануне объявили о вакцинации от коронавируса во главных офисах «Мои документы» в Москве. Прививку могут сделать граждане старше 18 лет без предварительной записи.