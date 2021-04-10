«Не надо полагаться на авось». Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал всем россиянам прививаться от коронавируса. Он напомнил, что вакцинация бесплатная.

Он заявил, что «коронавирус — это опасная болезнь». Премьер добавил, что в некоторых случаях инфекция протекает тяжело и имеет последствия. Он уверен, что те, кто перенес ее, хотели бы привиться, чтобы избежать этого.

«Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось», — считает Мишустин.

Также премьер добавил, что во всех российских регионах идет добровольная бесплатная вакцинация. Он призвал использовать эту возможность, чтобы защититься от инфекции. Также он добавил, что каждый день в России выявляют около девяти тысяч новых случаев инфекции.

Ранее в России начали разработку еще одной вакцины против коронавируса. В ближайшее время ожидаются первые результаты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Работы ведутся на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева. По словам директора института Дмитрия Лиознова, клинические испытания этой вакцины планируется начать уже осенью.