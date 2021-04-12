Названо число привитых от коронавируса российских военных

Оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 400 тысяч российских военных. Первый укол сделали 531 тысяче военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Первым компонентом вакцинированы 531 758 человек. Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Минобороны отметили, что каждый день прививку делают более 12 тысячам военнослужащим и членам их семей. В Вооруженные силы РФ поставили уже 651 110 доз вакцины. Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» прошли 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса. Он предупредил, что лучше вовремя привиться, чем лечиться от ковида, и напомнил, что укол бесплатный.