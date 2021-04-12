Применение российской вакцины «Спутник V» одобрили в 60 странах

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 60 странах. На сегодня последней в списке стала Индия. Теперь препарат одобрен в странах с общим населением в три миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. „Спутник V“ — одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии», — приводит РИА «Новости» слова представителей фонда.

Индия, как подчеркнули в фонде, является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых «Спутник V» уже зарегистрирован.

Кроме того, Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. Для выпуска более 850 миллионов доз препарата «Спутник V» в год РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии, в числе которых Gland Pharma, Panacea Biotec, Hetero Biopharma, Virchow Biotech, Stelis Biopharma.

«Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым препарат будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

О том, что в Индии одобрили «Спутник V» для экстренного применения, сообщило в понедельник издание Times of India. В стране помимо российского препарата используют Covaxin и AstraZeneca. Сейчас в стране ситуация с ковидом усложняется. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в стране выявлено 168,9 тысячи случаев. Это рекорд с начала пандемии.