Москвич с COVID-19 получил штраф за несоблюдение карантина. Но на улице был его брат-близнец

Антон Серик попал на четыре тысячи штрафа за нарушение карантина. Молодой человек болеет COVID-19 и должен постоянно находиться дома. Камера видеофиксации поймала его у подъезда, но в объектив попал брат-близнец Анатолий.

«Вчера пришло над заказное письмо от объединения административно- технических инспекций Москвы (ОАТИ). Там было постановление, что я, как человек, который находится на карантине в данный момент, 19 апреля нарушил режим карантина, был в общественном месте», — рассказал «360» Антон.

Камеры зафиксировали, что молодой человек заходил в подъезд, а затем пришел штраф на четыре тысячи рублей.

«Признать Серика Антона виновным в совершении административного правонарушения <…> и назначить административное наказание», — сказано в постановлении.

По словам Антона, в письме должна была быть фотография нарушившего карантин, но ее не приложили к документам.

Антон с братом Анатолием

«Я действительно с 13 числа болею. Мне подтвердили коронавирус — новый COVID-19. Я давал подписку, что обязуюсь соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Этот режим, собственно, не нарушал», — сказал молодой человек.

Он живет вместе с родителями, которых тоже обязали соблюдать карантин. В итоге ни Антон, ни родственники не могут выходить в магазин или аптеку. Все необходимое покупает брат-близнец заразившегося — Анатолий. Тот живет отдельно от остальных членов семьи.

«Ни с кем из нас он в прямом контакте не состоит. Время от времени мы просили его привозить нам лекарства и продукты. 19 числа он нам как раз продукты привозил», — поделился Антон.

При этом у Анатолия был оформлен электронный пропуск для поездки. Его брат связался с ОАТИ и попросил объяснить ситуацию со штрафом. Молодой человек боится, что после обжалования постановления могут прийти новые штрафы.

«Только он уже будет не на четыре, а на пять тысяч. На третий раз там уже принудительный арест идет», — отметил Антон.

Сам парень продолжает лечение, так как больничный ему продлили еще на две недели. По словам Антона, чувствует он себя уже лучше, чем в первую неделю заболевания.

Начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков сказал РИА «Новости», что проблему москвича вполне можно решить. Если он действительно не покидал квартиру, то решение можно оспорить в досудебном порядке.