Москвич неверно указал номер машины в пропуске и попал на штраф

Житель столицы получил штраф на пять тысяч за езду без электронного пропуска. Оказалось, что мужчина указал в документе неправильный номер автомобиля.

«К нам обратился автовладелец Максим Чирков. Он сообщил, что получил по почте уведомление о штрафе в размере пяти тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска в режиме самоизоляции при передвижении на автомобиле», — рассказал «Интерфаксу» координатор сообщества автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что цифровой пропуск был недействительным из-за неверно указанного номера машины. Водитель некорректно внес данные при оформлении QR-кода, пишет РЕН ТВ.

Штрафы выписывают в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Там рассматривают материалы с камер и пробивают данные по базе mos.ru. Попавшийся с неправильным пропуском водитель теперь намерен добиваться отмены штрафа в суде.

Ранее в МАДИ сообщили агентству, что за первый день контроля камерами зафиксировали 230 тысяч автомобилей, на которые не были получены пропуска, или номера не были внесены при оформлении. Все эти случаи отправили на обработку. Если нарушения подтвердятся, то водители получат «письма счастья».

Система электронных пропусков работает в Москве и области с 15 апреля. Получать QR-коды необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.