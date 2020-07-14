Москве предсказали сильный ливень вечером

«В центре Москвы у нас начнется дождь после 16 часов. Наибольшая интенсивность дождя будет с 18 часов сегодняшнего дня до 4-5 часов ночи завтрашнего дня», — рассказала агентству главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики уже предупреждали москвичей о сильных дождях. При этом Москву во вторник может частично подтопить. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в городе за один день может выпасть треть месячной нормы осадков, что может привести к подтоплениям столичных водоемов.

Уровень воды может повыситься не только в части Москвы, но и в Подмосковье. В пресс-службе Росгидромета сообщили, что стоит ожидать подтопление пойм и пониженных участков территорий. Кроме этого, увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск.

По последним прогнозам специалистов, в Москву придут не только ливни, но и похолодание. Температура начнет падать с 14 июля, а ночью 16-го и 17-го числа может быть около +15 градусов.