Похолодание «отутюжит» Москву и область. Жару можно не ждать

Жара временно ушла из московского региона. На смену ей идут дожди, грозы и сильный ветер. Подробно о погоде на эту неделю «360» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня западная часть столичного региона находится в прохладном воздухе. В Москве все еще сохраняется почти жаркая погода. Максимальная температура в городе сегодня будет около +25… +27 градусов», — сообщила метеоролог.

По его словам, 13 июля не исключены кратковременные дожди и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 12-17 метров секунду.

Период с 14 по 17 июля будет самый неблагоприятный с точки зрения погоды. В это время столичный регион будет находится в зоне холодного атмосферного фронта. Он будет «утюжить» столичную область и быстро не пройдет. С ним ожидаются дожди, местами сильные Татьяна Позднякова.

Наиболее сильные ливни пройдут днем 14 июля и в ночь на 15-е. В это время может выпасть до половины месячной нормы осадков. Из-за этого температура воздуха начнет понижаться. В ночь на 14-е будет где-то +15…+17.

«Завтра в городе +21…+23 градуса, по области — +20… +25. Но уже завтра местами сильный дождь и ветер будут практически в течение всех суток. Сильный ветер сохранится и в ночь на 15 июля. Порывы будут достигать от 13 до 18 метров в секунду. Погода штормовая», — предупредила Позднякова.

По ее словам, 16 и 17 июля продолжит холодать. Днем ожидается не больше +20…+21 градуса, ночью — около +15 градусов. Однако из-за сильно ветра будет казаться, что температура ниже.

«Смена характера погоды произойдет к субботе. Атмосферное давление повысится. Мы будем в седловине антициклона. Температура ночью — до +13 градусов, по области — до + 9. В отдельных местах будет +6…+7 градусов. Дневная температура начнется постепенно повышаться и достигнет отметки +21…+23 градуса», — добавила собеседница «360».

Однако представитель Московского метеобюро заметила, что все равно недельные показатели будут ниже на 2-2,5 градуса климатической нормы.

Тем временем жителей Урала предупредили об аномальной жаре. В Свердловской и Челябинской областях ожидается около +36…+38 градусов.