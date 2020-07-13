Ливни и подтопления предсказали в Москве и области

«Для ЦФО выпущено предупреждение о комплексе неблагоприятных и опасных погодных явлений», — сообщает пресс-служба Росгидромета. Кроме этого, в Московской области стоит снова ожидать затопления.

«Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек. Увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск», — отмечает пресс-служба.

В центральную часть страны с 14 по 16 июля придет активный циклон. Из-за чего начнется похолодание, дожди и ветер до 15-22 м/с. Количество осадков в Подмосковье за вторник, среду и четверг может составить 50-70 мм — это 60-100% от июльской нормы. А в реках региона с 14 по 17 июля «ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1-2 метра». Больше всего уровень воды поднимется в западной части области.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшее время не стоит ждать жаркой погоды.