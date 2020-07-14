Московские водоемы могут выйти из берегов во вторник

Во вторник Москву может частично подтопить, сказали в «Фобосе». Все из-за сильных дождей, которые ожидаются с 15:00 до 21:00.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что 14 июля над Москвой нависнет пасмурная погода с дождями и порывистым ветром. В городе может выпасть 31 миллиметр осадков — это треть месячной нормы или три ведра на один квадратный метр улиц, передает РИА «Новости».

Такой продолжительный и сильный дождь повышает вероятность подтоплений. То есть водоемы могут выйти из берегов, а ливневки не смогут справиться.

Ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду, однако его порывы разовьют до 20 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 734 миллиметра ртутного столба, а это ниже нормы.

Температура в Москве днем не превысит +17…+19 градусов. Жара временно ушла из московского региона в понедельник. Синоптики уверяли, что подобная погода продлится до 17 июля. Ждать изменений следует в субботу, 18 числа, когда температура начнет постепенно повышаться, а дожди сойдут на нет.