Общество 15 февраля 2024, 15:41 Московский зоопарк показал нежные поцелуи панд Катюши и Диндин

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась трогательными кадрами с нежными поцелуями панд Катюши и Диндин. Видео она выложила в своем Telegram-канале.

На кадрах видеоролика мама-панда и ее медвежонок сидят возле деревянной лестницы, у которой Катюша так любит играть. Детеныш обнимает взрослую панду и целует ее. Мама Диндин отвечает ей взаимностью — наклоняет голову и вылизывает ушки любимой дочки.

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«Панда-поцелуи», — прокомментировала Акулова.

Ранее Московский зоопарк показал панду Катюшу и ее маму на тренинге. Детеныш был менее нежный — мешал маме, пытаясь стащить ее лакомства. Взрослой медведице даже пришлось деликатно отодвинуть ребенка в сторону, пока сотрудники зоопарка кормили ее фруктами.

Акулова отметила, что подрастающая панда обладает исключительной харизмой и настоящим русским характером.