Москва 06 февраля 2024, 12:43 «Не пойду». Панда Диндин из Московского зоопарка попыталась затащить Катюшу в вольер Московский зоопарк показал, как панда Диндин пытается затащить Катюшу в вольер

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Детеныш панды из Московского зоопарка продолжает проявлять свой характер. Катюша опять отказалась переходить в большой вольер к матери, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Не уговаривай, не пойду. Своенравная Катюша, коготочками цепляется. И снова Диндин сдалась», — написала она.

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На кадрах ролика видно, как большая панда в очередной раз пытается перетащить непослушную дочь в большой вольер. Медведица, ухватившись зубами за шкирку Катюши, затаскивает детеныша, но на полпути все ее усилия оказываются напрасны. Так как детеныш активно сопротивляется, цепляясь коготками за лесенку. В итоге Диндин оставила ребенка в покое до следующей попытки.

Накануне панда Катюша притомилась за день и устроилась рядом с мамой, пандой Диндин, чтобы вздремнуть во время тихого часа. При этом медведи вместе уже не помещаются на бревенчатой лестнице.