Общество 14 февраля 2024, 14:16 «Крутится рядом». Московский зоопарк показал панду Катюшу и ее маму на тренинге Московский зоопарк показал, чем занимается панда Катюша на тренинге мамы Диндин

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Панда Катюша с удовольствием присоединилась к маме, когда та занималась серьезным делом — проходила тренинг. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент Катюша прорывается между прутьями клетки прямо в объятия мамы. Маленькая панда крутится вокруг, но взрослая медведица деликатно отодвигает своего ребенка в сторону. Все это время сотрудники столичного зоопарка кормят Диндин разнообразными фруктами.

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«Во время тренинга мамы Катюша занимается своими делами, крутится рядом, Диндин не отвлекается на дочку. Разве что самую малость», — написала Акулова.

Несмотря на дисциплинированность Диндин, своего медвежонка она не обделяет заботой. Ранее Московский зоопарк показал кадры, где панды нежно обнимаются.