Общество 12 февраля 2024, 17:56 Гендиректор Московского зоопарка рассказала о русском характере панды Катюши Глава Московского зоопарка Акулова рассказала о русском характере панды Катюши Unsplash

Читать 360tv в

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала темперамент маленькой панды Катюши русским. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Москва 24».

Акулова отметила, что медвежонок обладает исключительной харизмой.

Реклама

«Катюша — это невероятно харизматичная малышка со своим характером, таким московским, русским характером», — сказала она.

Руководитель зоопарка отметила, что процесс обучения панды вызывает огромный интерес у публики, наблюдающей за Катюшей в соцсетях. Она также порадовалась тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.

«Наше преимущество в том, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ», — подчеркнула Акулова.

Сегодня днем мама-панда Диндин сама вытащила Катюшу в большой вольер. Она схватила медвежонка за спинку и уволокла детеныша с его любимой лестницы.