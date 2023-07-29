Общество 29 июля 2023, 11:04 Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН после атаки на Таганрог Москалькова обратилась к комиссару ООН после ЧП в Таганроге из-за нарушения ВСУ гумправа Print Screen видео / Телеканал «360»

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Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права. После теракта в Таганроге уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Москалькова призвала ведомства обратить внимание общественности на возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны Вооруженных сил Украины.

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«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население — тактика, бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима», — сообщила она.

Киевский режим совершил террористическая атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Украинские боевики ударили по жилой инфраструктуре Таганрога. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, стена в здании оказалась разрушенной.

Повреждены гаражи и хозпостройки, в одном из многоквартирных домов выбило рамы в окнах. За помощью в больницы обратились 16 человек, десятерых госпитализировали. Девять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, еще один человек - тяжелый. Одной жительнице Таганрога после удара ВСУ наложили восемь швов.

На месте происшествия идут следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Газо- и электроснабжение в домах, где произошли отключения, введут постепенно.

В Белом доме прокомментировали обстрел Таганрога украинскими боевиками. США заявили, что не поощряют ударов ВСУ по России и не содействуют им. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетной атаки Украины на Таганрог.

Официальный представитель министерства Мария Захарова призвала международные организации осудить действия Украины. Дипломат заверила: Россия сохранит за собой право жесткого ответа.