Эксклюзив 28 июля 2023, 22:43 «Стекла полетели». Жительнице Таганрога после удара ВСУ наложили восемь швов Повар из Таганрога Пожидаева: взрыв произошел в моменте, полетели стекла Телеканал «360»

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Взрыв в Таганроге после падения осколков украинской ракеты произошел «в моменте», рассказала «360» повар ресторана «Чехов сад» Ксения Пожидаева. В тот момент она была на рабочем месте, а из-за разбившихся стекол девушка получила многочисленные травмы.

«Был рабочий день, рабочий процесс, подготовка, я переходила из одного цеха в другой, <…> была в проеме, где как раз-таки дверь стеклянная, и в моменте произошел взрыв, и стекла полетели», — рассказала пострадавшая.

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Сейчас она проходит лечение в пятой городской больнице.

«Я была уже в операционной, мне уже зашили [раны], наложили восемь швов на разные части тела — два пальца, нога, бедро в двух местах, плечо, предплечье и лоб. Изо лба достали стекло, зашили, уже все хорошо, все прививки — от столбняка — сейчас сделали. Сейчас лежу, успокаиваюсь», — отметила девушка.

Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. В Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили выпущенную Украиной ракету, обломки которой упали в городе. Пострадали по меньшей мере 14 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.