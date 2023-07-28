Власть 28 июля 2023, 19:07 Россия осудила обстрел Таганрога и попытку атаки БПЛА в Подмосковье — МИД МИД: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ после украинского удара по Таганрогу Pixabay

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Россия оставляет за собой право на жесткие меры в связи с ударом Украины по Таганрогу и попыткой террористической атаки при помощи беспилотника в Московской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала международные организации осудить применение преступных методов украинскими властями.

По словам Захаровой, в результате удара по Таганрогу пострадали несколько человек. В этот же день Украина предприняла попытку террористической атаки в Московской области, где системами ПВО обезвредили беспилотник — обошлось без жертв и разрушений.

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«Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что военного смысла предпринимаемые украинскими властями действия не имели.

После падения осколков ракеты в Таганроге за медицинской помощью обратились 14 человек, рассказали в министерстве здравоохранения России. Там уточнили, что семерым госпитализация не понадобилась.