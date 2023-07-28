Мир 28 июля 2023, 23:04 США «не поощрили» украинский обстрел Таганрога Белый дом: США не поощряют ударов ВСУ по России и не содействуют им Unsplash

Читать 360tv в

В Белом доме прокомментировали обстрел Таганрога украинскими боевиками. Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ администрации президента Джон Кирби отметил, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по российским городам. Его слова передал ТАСС.

«Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем атакам внутри России», — сказал он.

Реклама

Журналисты также спросили Кирби, является ли этот обстрел частью наступления ВСУ. Однако на этот вопрос представитель Белого дома не стал отвечать, он посоветовал задать его киевским чиновникам.

Украина обстреляла Ростовскую область днем 28 июля. Российские системы ПВО сбили две ракеты — в Таганроге и Азове. Обошлось без жертв, ранения получили 14 человек, некоторых из них госпитализировали. Также пострадали жилые дома и другие постройки.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право жестко ответить на подобные действия Украины.

Авторы: