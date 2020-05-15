Мошенники при помощи приложения стали красть деньги с карт россиян

Мошенники постоянно придумывают новые способы залезть в карман к россиянам. Теперь они звонят под видом сотрудников банков и просят скачать специальное приложение. В итоге доверчивые клиенты сами дают доступ к своим банковским счетам.

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова рассказала, что обычно мошенники звонят клиентам банков и представляются сотрудниками финансовых организаций. Они просят назвать код из SMS, с помощью чего получают доступ к счету.

«Но мы зафиксировали новую схему. При проведении такой атаки пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству», — приводит слова Даниловой РИА «Новости».

Она добавила, что злоумышленник может просить установить антивирус или приложение для удаленного доступа. Когда программа установлена, звонящий получает полный доступ к учетной записи. Он может снять деньги, изменить информацию или взять кредит.

«Из практики скажу, когда мы общались с банками, для меня было удивительно, что пользователь легко верит в такие легенды — ведь надо зайти в магазин приложений, скачать программу, сказать человеку по телефону определенный код», — отметила Данилова.

По ее словам, такой звонок может занимать до получаса. Несмотря на это, исследования выяснили, что в 48% случаях россияне верят мошенникам и делают то, что они просят.

Во время распространения коронавируса появилось много новых видов мошенничества. Так, злоумышленники создают липовые сайты для оформления выплат на детей.