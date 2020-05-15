Больше банков будет оформлять ипотеку онлайн

Еще четыре банка собираются добавить услугу по выдаче ипотечных кредитов удаленно до конца этого года. Сейчас такую возможность предоставляют только три банка — ДОМ.РФ, Сбербанк и ВТБ.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций, поручение президента Владимира Путина правительству и ЦБ о развитии электронной выдаче ссуд сделает удаленные сервисы более массовыми.

Эксперты утверждают, что трудность заключается не в самом техническом обеспечении, а удаленная идентификация клиентов. Недосмотры в этом вопросе могут существенно снизить безопасность и привлечь мошенников.

Пока банки МКБ и ПСБ запустят сервис в ближайшее время, Ак Барс Банк — до конца года, а Газпромбанк уже позволяет подать заявку на кредит уже сейчас, но возможность подачи документов на регистрацию появится позже.