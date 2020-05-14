Россиян стали обманывать на фоне новых детских выплат. Мошенники создают сайты под госуслуги

Десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для получения выплат на детей, появились в Рунете. Преступники под предлогом выдачи денег собирают персональные данные людей. Также они заставляют жертв платить несуществующие комиссии.

Начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил газете «Коммерсант», что его компания нашла 30 новых доменов только в зоне.ru, эксплуатирующих тему пособий на детей. Мошеннические сайты пытаются выдать себя за сайт госуслуг, поэтому в их названии фигурируют такие слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

Дрозд отметил, что у многих сайтов пока нет наполнения, ведь они собираются «отзеркалить» дизайн оригинального сайта госуслуг. Сотрудники Infosecurity a Softline Company обнаружили свыше 70 лже-ресурсов. Замдиректор компании Игоря Сергиенко рассказал, что некоторые киберпреступники крадут у пользователей логин и пароль для выхода на официальный госпортал.

В Минкомсвязи России заявили, что сейчас на сайте госуслуг каждую минуту оформляется более двух тысяч заявлений по новым выплатам на детей.

Ранее президент Владимир Путин объявил о выплатах по десять тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса. Из-за наплыва посетителей на сайте госуслуг произошел сбой. Главу государства уведомили об этом, после чего он раскритиковал работу министерств.