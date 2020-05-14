Россиян стали обманывать на фоне новых детских выплат. Мошенники создают сайты под госуслуги
Начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил газете «Коммерсант», что его компания нашла 30 новых доменов только в зоне.ru, эксплуатирующих тему пособий на детей. Мошеннические сайты пытаются выдать себя за сайт госуслуг, поэтому в их названии фигурируют такие слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.
Дрозд отметил, что у многих сайтов пока нет наполнения, ведь они собираются «отзеркалить» дизайн оригинального сайта госуслуг. Сотрудники Infosecurity a Softline Company обнаружили свыше 70 лже-ресурсов. Замдиректор компании Игоря Сергиенко рассказал, что некоторые киберпреступники крадут у пользователей логин и пароль для выхода на официальный госпортал.
В Минкомсвязи России заявили, что сейчас на сайте госуслуг каждую минуту оформляется более двух тысяч заявлений по новым выплатам на детей.
Ранее президент Владимир Путин объявил о выплатах по десять тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса. Из-за наплыва посетителей на сайте госуслуг произошел сбой. Главу государства уведомили об этом, после чего он раскритиковал работу министерств.