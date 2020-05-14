Охота на интим-фото. Как людей на самоизоляции стали шантажировать при помощи веб-камер

Злоумышленники пользуются ситуацией с коронавирусом и самоизоляцией, чтобы нажиться. Их жертвы столкнулись с кибератаками и требованиями выплатить тысячи долларов за личные снимки и видео.

Попытки хищения средств, в том числе и сексуальное вымогательство, происходят по всему миру, рассказали РИА «Новости» эксперты. Мошенникам удается заполучить интимные видеозаписи или фотографии с экрана или веб-камеры пользователя. Потом они предлагают заплатить за пикантные кадры выкуп, а в случае отказа грозят разослать их всем из списка контактов.

Ничего личного

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отметил, что следить за человеком, например, при помощи камеры его же устройства с технической точки зрения вполне возможно.

«Если на ноутбуке пользователя не установлено защитное решение. <…> При этом человек об этом может даже не догадываться. <…> Главная угроза здесь заключается в том, что приватные фотографии, видео или сообщения могут стать не столь приватными», — пояснил специалист.

Вредоносные программы — Blackshades и другие — позволяют злоумышленникам удаленно включать и выключать камеру и делать скриншоты экрана. Причем киберпреступники постоянно совершенствуют тактику: сейчас они в том числе играют на ситуации с коронавирусом.

«Жертвы получают угрозы, что если они не переведут сумму выкупа, то полученная запись будет разослана по всем ее контактам, а члены семьи будут заражены COVID-19», — пояснил директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

Преступники играют на чувствах

Масштабы подобных атак экспертам оценить сложно, поскольку не каждая жертва сексуального вымогательства в Сети, или sextortion, захочет рассказать о случившемся.

Мошенники получают доступ к адресам электронной почты, пароли и другие личные сведения благодаря утечкам баз данных в даркнет. Они зачастую рассылают письма людям, где демонстрируют пароль от почтового ящика и тем самым смущают потенциальную цель.

«От этого многие теряются и готовы выполнять требования киберпреступников», — заметил технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.

Специалисты советуют не идти на поводу у киберпреступников, ведь подобные атаки рассчитаны на массовость. Даже если полученному письму поверит только 1% пользователей, деньги злоумышленники получат немалые.

По словам представителя Avast в России и СНГ Алексея Федорова, обычно мошенники требуют от 1,9 до семи тысяч долларов, иногда больше. Оплату предлагают переводить в биткоинах.

Защитит цифровая гигиена

Оказавшихся в подобной ситуации эксперты призывают не паниковать и никаких денег не перечислять. Нелишним будет соблюдать правила цифровой гигиены: сменить пароли к аккаунтам и скрыть все списки контактов в социальных сетях, установить защитное ПО. Лучшая стратегия — просто игнорировать подобные письма. А чтобы защититься от подглядывания, достаточно заклеить камеру на мониторе. Для этого существуют специальные наклейки-шторки.

Угрозы заражения коронавирусом бояться тоже не стоит. Скорее всего, мошенник находится в сотнях километров от предполагаемой жертвы и просто пользуется ситуацией.