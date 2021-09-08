Глава Минздрава Подмосковья рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске

После взрыва газа в жилом доме Ногинска пять человек госпитализированы. Об этом сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

«Пятеро доставлены в больницу, в Ногинскую ЦРБ. Серьезных повреждений, угрожающих их жизням, нет», — сказала она.

Пострадавшие, по словам главы Минздрава МО, получили в основном ушибы.

Также она сообщила, что сейчас из-под завалов извлекают троих жителей дома. После их также госпитализируют в больницу. Погибших пока нет.

Утром 8 сентября произошел взрыв газа в одном из домов Ногинска. Частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. На место выехали спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центроспаса и кинологи. Пока привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.

Причины взрыва еще не известны. Региональная прокуратура уже начала проверку, СК возбудил уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всю необходимую помощь людям.