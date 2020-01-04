«Могут повлиять на мою репутацию в Москве». Лида Хачатурян засудит экс-невестку за клевету об изнасиловании

Представители родственников Михаила Хачатуряна поделились с «360» подробностями иска о клевете, который они подали против его бывшей жены Аурелии Дундук. Они требуют с нее миллион рублей за ложные обвинения в изнасиловании.

В иске, который был подан от лица матери убитого мужчины Лиды Хачатурян, утверждается, что она как мать и ближайший его родственник в праве требовать компенсации морального вреда. Хачатурян попросила Солнцевский суд признать клеветой и порочащими сведения об изнасиловании, которое было якобы совершено в 1996 году.

«Прошу признать сведения, распространенные Дундук Аурелией Васильевной не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Хачатуряна Михаила Сергеевича. [Прошу] обязать ответчика публично опровергнуть заявленные в отношении Хачатуряна Михаила Сергеевича сведения. [Прошу] взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда путем распространения сведений, порочащих честь и достоинство Хачатуряна Михаила Сергеевича, как ближайшему родственнику в размере одного миллиона рублей», — говорится в заявлении, копия которого есть в распоряжении «360».

Женщина обратила внимание, что, несмотря на слова Дундук на телевидении, в 1996 году и позже она не обращалась с заявлением в полицию. Кроме того, в ходе шоу «На самом деле» на Первом канале была проведена экспертиза ДНК, которая показала, что Михаил Хачатурян не является биологическим отцом Сергея, старшего сына Аурелии Дундук. Последняя утверждала, что мальчик родился после изнасилования.

Распространенные ответчиком сведения порочат честь и достоинство Хачатуряна Михаила Сергеевича, поскольку не соответствуют действительности. Они носят негативный характер и могут повлиять, в том числе, на мою репутацию как родственника, репутацию моей семьи и отношение к ней жителей Москвы и людей, с которыми я сотрудничаю по рабочим и личным вопросам заявление Лиды Хачатурян.

По словам адвоката семьи Хачатурян, у них есть доказательства того, что Аурелия Дундук намеренно оклеветала своего бывшего гражданского мужа.

«Сергей не является сыном Михаила Хачатурян. Есть достоверная информация, что Аурелия Дундук целенаправленно оговорила Михаила Сергеевича, распространила в отношении него сведения, порочащие честь и достоинство», — рассказала «360» адвокат родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.

Адвокат сообщила, что заявление Лиды Хачатурян будет рассмотрено в Солнцевском суде 28 января.

Аурелия Дундук и Михаил Хачатурян — родители трех сестер, убивших отца 27 июля 2018 года. В ходе передачи «На самом деле» Дундук заявила, что забеременела в результате изнасилования со стороны ее гражданского мужа. По словам женщины, Михаил Хачатурян неоднократно бил ее и однажды ударил ножом. Слова Дундук проверял детектор лжи, который подтвердил ее правоту.