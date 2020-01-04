Михаил Хачатурян уважительно относился к своей семье и не насиловал свою жену. В этом уверены родственники мужчины, которые теперь надеются получить компенсацию с его бывшей жены за моральный ущерб от клеветы.

«Мы решили сделать ДНК и убедились в том, что мой брат не биологический отец Сергея. Тем самым подтвердилось, что она на всю страну специально решила обмануть всех, чтобы обвинить его в дальнейших действиях. Это был первый шаг к клевете. Наша семья очень сильно пострадала, зная, что все 20 лет Михаил относился к своей жене и к своему сыну очень уважительно. Никакое изнасилование, о котором она говорила, никогда даже [такое слово] не произносилось между супругами», — рассказала «360» сестра Михаила Наира Хачатурян.

По ее словам, их семья очень сильно пострадала морально от смерти Михаила. Клевета же, которую распускала его бывшая жена Аурелия Дундук, усилила их страдания. Теперь они намерены добиться от нее компенсации.

«Наши требования — [компенсировать] моральный ущерб, который она причинила нашей семье, оскорблений нашей семьи и моему покойному брату. Она должна понять, что такую клевету и ложь нельзя распространять, зная, что есть родня и что родня может это подтвердить. Она должна за это ответить, за ее клевету, причиненную нашей семье, которая перенесла такой трагический момент», — сказала Хачатурян.

Аурелия Дундук после смерти Михаила Хачатуряна заявила, что муж ее изнасиловал в 1996 году. По словам женщины, после этого у пары родился сын Сергей. Теперь Лидия Хачатурян требует от невестки один миллион рублей за моральный ущерб, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Аурелия Дундук и Михаил Хачатурян — родители трех сестер, убивших отца 27 июля 2018 года. По словам девушек, Хачатурян долгие годы издевался над ними.