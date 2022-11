Общество 19 ноября 2022, 19:47 Митрополит Тихон заявил, что уголовного преследования за гомосексуализм не должно быть Митрополит Тихон: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений недопустима РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовных преследований за принадлежность к ЛГБТ-сообществу не должно быть. Об этом заявил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире канала «Россия-24».

Он выступил против уголовной ответственности за нетрадиционные сексуальные отношения, но заявил, что пропаганда ЛГБТ недопустима.

Реклама

«Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно. Но пропаганды ни прямой, ни косвенной тоже быть не может. Это, я считаю, абсолютно правильно», — сказал митрополит.

Реклама

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей 9 ноября. Распоряжение вступило в силу.

Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в некоторых популярных видеоиграх имеется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. В список, по ее мнению, входят игры Overwatch, RimWorld, Apex Legends, Fallout, The Last of Us, серия Assassin’s Creed, Borderlands, Life Is Strange и другие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина стала полигоном для испытаний различных противоестественных явлений, в числе которых национализм и ЛГБТ.