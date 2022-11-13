Власть 13 ноября 2022, 04:40 Кадыров назвал Украину полигоном для испытаний национализма и ЛГБТ Глава Чечни Кадыров: Украина является полигоном для испытаний национализма и ЛГБТ РИА «Новости»

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Украина стала полигоном для испытаний различных противоестественных явлений, в числе которых национализм и ЛГБТ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам лидера республики, США и Европа выступают в качестве мирового жандарма, который хочет охватить все уголки планеты. Но их путь к господствующей роли преградила страна, в которой превыше всего религия и интересы каждого человека.

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«Как ни странно, Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений. Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет», — отметил Кадыров.

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Он добавил, что эти испытания должны были вылиться в открытую конфронтацию с нормальными людьми. Теперь каждый должен выбрать, за кем ему иди. Можно следовать за тем, кто продвигает однополые браки или же присоединиться к тем, кто не отступит от своей религии и истории.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ совсем истощены и исчерпали себя как военная сила. Он подчеркнул, что западные страны тоже это видят, поэтому отправляют на Украину наемников.