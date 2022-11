Общество 11 ноября 2022, 16:35 Assassin’s Creed причислили к видеоиграм с пропагандой ЛГБТ Депутат Лантратова включила Assassin’s Creed в список игр с пропагандой ЛГБТ Официальный сайт

Депутат Государственной думы Яна Лантратова сообщила, что в ряде популярных видеоигр есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Их полный список парламентарий назвала в беседе с «Газетой.ru».

В перечень, по мнению Лантратовой, входят игры Overwatch, RimWorld, Apex Legends, Fallout, The Last of Us, серия Assassin’s Creed, Borderlands, Life Is Strange и другие.

«Во всех этих играх есть бисексуалы, трансгендеры, лесбиянки и геи», — пояснила депутат.

Она отметила, что популярный симулятор The Sims 3 также находится в этом списке.

«У героя в этой игре есть возможность завести однополого друга, позвать на свидание, заняться любовью! Люди одного пола на улице могут пристать и поцеловать. Играющему в это ребенку демонстрируют такое поведение в качестве нормы и предлагают альтернативные отношения», — заявила Лантратова.

Ранее стало известно, что депутат подготовила поправки к закону о запрете пропаганды ЛГБТ, их рассмотрят во втором чтении в Думе. Они предполагают административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений в компьютерных играх.