Власть 09 ноября 2022, 18:13 Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей Президент Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей РИА «Новости»

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Политика укрепления и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей рассматриваются как основополагающая для российского общества. Соответствующий документ утвердил президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте правовой информации.

«К традиционным ценностям относятся жизнь, высокие нравственные идеалы, патриотизм, права и свободы людей, гуманизм, созидательный труд, взаимопомощь, коллективизм, взаимоуважение, единство народов, историческая память и приоритет духовного над материальным», — говорится в тексте указа.

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В документе указали, что угрозой для демографической ситуации в России является внешнее деструктивное идеологическое воздействие.

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«Россия сформирует на мировой арене образ государства, защищающего и хранящего общечеловеческие духовно-нравственные ценности», — написано в указе Путина.

Утвержденные положения в сфере традиционных ценностей не подлежат корректировке чаще, чем один раз в шесть лет.

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания, 9 ноября.