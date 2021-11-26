Минздрав назвал сроки введения в оборот вакцины от коронавируса для подростков

Вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» введут в оборот примерно через три недели. Сейчас первые партии препарата проходят контроль качества. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава.

Вакцину для защиты от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировали в России 24 ноября. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Он получил название «Спутник М». Клинические исследования показали, что у 93,2% добровольцев сформировался клеточный иммунитет от SARS-CoV-2. В основе вакцины — разведенный в пять раз «Спутник V». Это также двухкомпонентный препарат. Прививать им будут с интервалом в 21 день.

Накануне первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко призвал родителей подумать о вакцинации своих детей-подростков от коронавируса, так как они являются активными его переносчиками и могут заразить старших родственников.