Минздрав призвал россиян прививать своих детей-подростков от коронавируса

Родителям стоит призадуматься о вакцинации своих детей-подростков от коронавируса, так как они являются переносчиками и могут заразить своих старших родственников. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Вакцинация [подростков] позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19», — призвал Фисенко и добавил, что препарат для защиты детей от 12 до 17 лет от SARS-CoV-2 безопасен.

Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» зарегистрировали в России. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином заявила, что в гражданский оборот этот препарат поступит к концу декабря.

Путин на этом заседании предложил подумать о создании в стране вакцины, которой можно будет прививать детей от двух лет.