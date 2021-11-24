Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России. Об этом сообщил производитель.

Препарат разработали для детей от 12 до 17 лет. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о готовности документов для получения разрешения на исследование вакцины от SARS-CoV-2 среди детей младше 12 лет.

«Документы полностью готовы. Я отдал распоряжение своим сотрудникам следить за сайтом, где появится информация о регистрации вакцины для подростков, чтобы сразу же отвезти документы, чтобы ни дня не тянуть», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Ранее регистрацию препарата в среду, 24 ноября, анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Она отметила, что препарат для защиты подростков от коронавируса поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года. На этом совещании Путин предложил подумать над созданием вакцины, которой можно будет прививать детей от двух лет.