Минпромторг поддержал повышение возраста для продажи алкоголя. Торговля может перейти в онлайн

Об этом РИА «Новости» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но, если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами — мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав — мы не возражаем», — подчеркнул он.

Эта инициатива серьезно отразится на объеме продаж алкоголя в стране, однако ведомство выступает за здоровый образ жизни россиян.

Собеседник агентства отметил, что из-за пандемии коронавируса в стране многие жители перешли на домашний режим самоизоляции. В связи с этим вновь стал актуальным вопрос о продаже алкоголя через интернет. Обсуждение этой темы в России длится уже несколько лет, однако никакого решения пока не появилось. При этом Мантуров надеется, что онлайн-продажу спиртных напитков разрешат уже в 2020 году. Он подчеркнул, что недавно приняли решение о продаже через интернет медикаментов — пусть с существенными ограничениями, однако теперь купить лекарства онлайн стало можно.

Разрешить продавать через интернет пиво, российское вино и шампанское производителям и оптовикам предлагал Минфин РФ в 2018 году. Против этого законопроекта выступили Минздрав и Роспотребнадзор. Главный их аргумент — невозможность отследить возраст покупателя, который заказывает спиртные напитки в сети.

Денис Мантуров отметил, что с точки зрения контроля за возрастом покупателя большой разницы между продажами в магазине или через интернет нет. Паспорт у покупателя должен спросить как продавец в магазине, так и курьер, который доставляет заказ. Благодаря этому можно обеспечить гарантию, что алкоголь не продадут тем категориям граждан, которым это не положено.