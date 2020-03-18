Султан Хамзаев разнес в пух и прах идею об онлайн-продаже алкоголя в России на фоне пандемии. Ранее в Минпромторге не исключили скорейшую легализацию торговли спиртным в интернете. Глава «Трезвой России» назвал «агрессивными лоббистами-людоедами» чиновников из Минпромторга, которые хотят ускорить воплощение этой идеи в жизнь.

«Минпромторг хочет устроить в России аналог зимбабвийского сценария, когда нашим гражданам предлагают спиться», — заявил общественник Султан Хамзаев во время беседы с «360».

Собеседник особо подчеркнул, что алкоголь усугубляет действие инфекции и ухудшает состояние здоровья человека. По его словам, отдельные «агрессивные лоббисты-людоеды» из Минпромторга предлагают нам всем откатиться назад.

Ранее стало известно, что Сбербанк работает с правительством и Госдумой над легализацией онлайн-торговли алкоголем из-за массового карантина. Обсуждался еще вопрос продажи безрецептурных лекарств, однако он уже решен. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому такие препараты можно будет покупать в Сети.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что Минфин уже давно предложил продавать алкоголь онлайн, поэтому этот вопрос могут решить уже совсем скоро.