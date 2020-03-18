«Гражданам предлагают спиться»: «Трезвая Россия» — об онлайн-продаже алкоголя
«Минпромторг хочет устроить в России аналог зимбабвийского сценария, когда нашим гражданам предлагают спиться», — заявил общественник Султан Хамзаев во время беседы с «360».
Собеседник особо подчеркнул, что алкоголь усугубляет действие инфекции и ухудшает состояние здоровья человека. По его словам, отдельные «агрессивные лоббисты-людоеды» из Минпромторга предлагают нам всем откатиться назад.
Ранее стало известно, что Сбербанк работает с правительством и Госдумой над легализацией онлайн-торговли алкоголем из-за массового карантина. Обсуждался еще вопрос продажи безрецептурных лекарств, однако он уже решен. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому такие препараты можно будет покупать в Сети.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что Минфин уже давно предложил продавать алкоголь онлайн, поэтому этот вопрос могут решить уже совсем скоро.