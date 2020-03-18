Алкоголь в России предложили продавать онлайн. Пивоварам идея понравилась

Многие компании начали постепенно переходить на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. В России предложили сделать законной продажу алкоголя и лекарств через Сеть. Пивовары такую идею поддержали, так как это поможет бороться с серым рынком.

«Мы поддерживаем эту инициативу. На наш взгляд, необходимо этот вопрос прорабатывать и превентивными мерами разрешать дистанционную продажу, тем более данный законопроект уже подготовлен», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» директор по правовым вопросам и отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По новому закону в России предлагают сделать реестр производителей. Все данные будут проходить через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Более того, курьер будет отдавать заказ только тем, кому уже исполнилось 18 лет.

«Дело в том, что во время возможного карантина не будет возможности людям легально приобретать алкоголь. Мы предполагаем, что будет достаточно высокая степень риска употребления суррогатов», — отметил Дурдыев.

Таким образом, серый рынок сможет легко заполнить нишу на онлайн-рынке, где просто не будет легального и качественного спиртного. Начать продавать алкоголь довольно просто, так как такой процесс уже существует.

Глава Сбербанка Герман Греф 17 марта заявил, что в России необходимо легализовать продажу алкоголя и медикаментов в интернете.

«Мы сейчас работаем с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции, — алкоголь», — говорил Греф. Его слова привел ТАСС.

Указ о дистанционной продаже лекарств уже подписал президент России Владимир Путин. Документ появился 17 марта. Реализация касается препаратов, которые продают без рецептов. При этом глава государства поручил следить за случаями возможного мошенничества.