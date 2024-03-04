Общество 04 марта 2024, 11:03 МИД России вызвал посла ФРГ МИД России вызвал посла Германии Ламбсдорффа Vladimir Baranov/Globallook Press

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В МИД России 4 марта вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Это произойдет на фоне утечки разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста. Однако связан ли вызов конкретно с этим, не уточняется. Других деталей источник не привел.

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Радиоперехват и расшифровку беседы военных ФРГ опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Офицеры обсуждали, что для подрыва Крымского моста потребуется много ракет Taurus, — и это при том, что официально Германия еще не одобрила поставки этих ракет на Украину. Как отметил сенатор Алексей Пушков, офицеры явно уверены, что решение по вопросу будет положительным.

После утечки в Германии началась паника. Пушков указал на то, что военные чины страны, похоже, «вновь рвутся в бой» — в ФРГ возмутились не содержанием вскрытого разговора, а тем, что его подвергли огласке. Следовательно, Германия готова к открытому противостоянию с Россией, сделал вывод сенатор.