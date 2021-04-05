МИД РФ допустил создание альтернативы SWIFТ в России

В России может появиться альтернатива международной межбанковской системе SWIFT. По словам замминистра МИД РФ Александра Панкина, это станет реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — отметил чиновник в интервью РИА «Новости».

Он считает, что развитие альтернативных SWIFT-систем позволит модернизировать методы осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.

В конце марта Дмитрий Песков заявил, что Запад может отключить Россию от системы SWIFТ. Такое заявление он сделал из-за ввода новых санкций США против РФ.

Ранее аналитик Михаил Мамонов заявил, что отключение России от платежной системы SWIFТ неблагоприятно скажется на финансовой среде РФ. Из страны могут уйти европейские банки, например Райффайзенбанк, Юникредитбанк, «Сосьете Женераль». При этом Россия никак не сможет ответить на американские санкции, потому что банков США в стране нет.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Во всем мире к ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций.