Песков заявил о потенциальной угрозе отключения России от SWIFT

Россия не должна исключать потенциальной угрозы отключения страны от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. <…> Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью СМИ КНР заявил о важности снижения санкционных рисков за счет укрепления технологической независимости и перехода от доллара к расчетам в других альтернативных валютах. Лавров отметил, что России и Китаю следует укреплять самостоятельность для того, чтобы не зависеть от попыток США ограничить возможности развития стран.

В Минпромторге ранее заявили, что новые санкции США, введенные против России 18 марта, лишь ускорят процессы импортозамещения. Замглавы ведомства Олег Бочаров отметил, что зарубежные страны использовали такой инструмент давления, как санкции, еще во времена СССР, однако они не смогли помешать стране развиваться.