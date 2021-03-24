Аналитик прокомментировал последствия отключения России от SWIFT

Аналитик Михаил Мамонов прокомментировал возможное отключение России от платежной системы SWIFT. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

По данным сайта «Утро.ру», это серьезно скажется на финансовой среде России, сообщил эксперт. Он уточнил, что в результате из нашей страны могут уйти европейские банки, например «Райффайзенбанк», «Юникредитбанк, «Сосьете Женераль».

При этом в России практически нет американских банков, поэтому она не сможет в ответ воздействовать на Америку.