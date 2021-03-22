Готовность к автономии. Чем грозит отключение России от системы SWIFT

Дмитрий Песков допустил, что Запад отключит Россию от системы SWIFT. Страна уже несколько лет готовится к этому. В качестве альтернативы создали карту «Мир» и Систему быстрых платежей ЦБ. О том, что еще удалось сделать и какие могут быть последствия из-за отключения — в материале «360».

Будущее «санкционных устремлений»

Новые санкции могут затронуть российскую банковскую систему — в Кремле не исключают отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова. Выступая перед китайскими журналистами, дипломат заявил, что нужно уходить от западных платежных систем и расчетов в долларах.

«Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — привел ТАСС слова Лаврова.

Кто контролирует SWIFT

Источник фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

SWIFT расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for worldwide interbank financial telecommunications). Эта система появилась в 1970-х годах в Бельгии для безопасного и стандартизированного обмена банковскими данными. Сейчас она охватывает весь мир и является монополистом на рынке. СССР присоединился к SWIFT в 1989 году через Внешэкономбанк.

В 2018 году за каждое переданное сообщение SWIFT брала по 3-5 евроцентов (2,7-4,5 рубля по сегодняшнему курсу).

К международной системе подключены около 11 тысяч банков. Российские кредитные организации входят в тройку мировых лидеров по числу проведенных операций.

Без этого банковского мессенджера невозможно в разумные сроки перевести деньги в другую страну, а также получить оплату за свои товары без предоставления документов на каждую транзакцию.

При отключении банков от SWIFT владельцы их карт не смогут совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах или расплачиваться на отдыхе за рубежом.

Информационные потоки в SWIFT проходят через два операционных центра — в Нидерландах и США. Система подчиняется законодательству Бельгии.

Могут ли отключить от SWIFT

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От системы дважды отключали банки, попавшие под санкции. В 2012 году без SWIFT остались 14 иранских кредитных организаций, в 2017 году — банки КНДР. Для обеих стран это обернулось сложностями во внешней торговле.

В 2014 году, после ввода санкций из-за Крыма и Донбасса, Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. Инициативу обсуждали и главы МИД европейских стран.

В самой SWIFT тогда отказались «реагировать на индивидуальные призывы и давление». Компания является нейтральным глобальным предприятием, отметили там.

Как подготовилась Россия

Еще в августе 2014 года ЦБ вместе с коммерческими банками протестировал собственную систему межбанковских коммуникаций на случай отключения от SWIFT. Опыт удался, и регулятор начал разрабатывать полноценный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

В 2018 году число российских пользователей СПФС превысило число тех, кто подключен к SWIFT. Тогда же к российской системе начали подключаться отдельные банки из ближнего зарубежья.

По итогам 2020 года на СПФС приходилась пятая часть (20,6%) внутрироссийского банковского трафика. Общее число участников системы достигло 400, включая 23 иностранных банка из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Источник фото: Владимир Трефилов / РИА «Ноовсти»

Параллельно, с 2015 года, в России внедряются карты платежной системы «Мир». А внутренние платежи по всем пластиковым картам, включая Visa и MasterCard, проходят через «Национальную систему платежных карт» — оператора платежной системы «Мир».

Работа этих карт не зависит от иностранных платежных систем, однако полноценно пользоваться ими можно только внутри страны, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Ряд операций доступен в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Турции, сказано на сайте платежной системы.

В 2019 году ЦБ запустил еще одну новинку — Систему быстрых платежей (СБП). С ее помощью россияне могут переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если счета находятся в разных банках. Также СБП позволяет оплачивать товары и услуги с использованием QR-кода.

Что дальше

В 2021 году, по прогнозу ЦБ, доля переводов через Систему быстрых платежей должна составить 18%. К 2023 году ее планируют увеличить до 25%.

На карты «Мир» к 2023 году должно приходиться 27-30% от общего объема операций с банковскими картами в стране. Сейчас это 23% всех операций.

А через Систему передачи финансовых сообщений к 2023 году планируют передавать 25% внутрироссийского финансового трафика (сейчас 18,8%).

Доля безналичных операций должна вырасти с текущих 70% до 74% в 2023 году.