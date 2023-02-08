Общество 08 февраля 2023, 11:16 МИД насчитал больше 4 тысяч отказов от гражданства России за год РБК: МИД сообщил о 4306 отказах от гражданства России в 2022 году, на 50 меньше 2019-го РИА «Новости»

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В течение 2022 года от гражданства России отказались 4306 человек — на 50 меньше, чем в 2019 году. Только 40 из них написали заявления, будучи в стране, рассказал РБК.

Диппредставительства и консульские учреждения России за рубежом подсчитали, что в прошлом году прошения о выходе из гражданства подали 4306 человек, в 2021-м — 4055, в 2020-м — 3877, а в 2019 году — 4356. Департамент информации и печати МИД России предупредил, что в целом динамика не менялась, ведь два года во время пандемии прием вели в ограниченном режиме. В МВД добавили, что 40 человек из всех, кто вышел из гражданства, находились в России.

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Получивших российский паспорт стало меньше — чуть больше 691 тысячи человек в прошлом году против 735 тысяч в 2021 году. До этого прием в гражданство набирал обороты. В 2020 году документы оформили 656 тысяч человек, в 2019-м — 498 тысяч, в 2018-м — 269 тысяч.

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От гражданства России в прошлом году отказались бывший банкир Олег Тиньков, основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково» Рубен Варданян, создатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский.