Песков заявил о праве Тинькова и Сторонского отказаться от паспорта России | 360°

01 ноября 2022, 14:22
Песков заявил о праве Тинькова и Сторонского отказаться от паспорта России
Пресс-секретарь Кремля Песков: Тиньков и Сторонский имеют право выйти из гражданства РФ
В администрации президента отреагировали на решение предпринимателей Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от гражданства России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что они имеют на это право. Об этом сообщили «Известия».
«Это их право. Их бизнеса здесь практически не осталось, насколько я понимаю. То есть фактически они не являются частью предпринимательской жизни страны», — сказал он на брифинге.
Реклама
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил в своих соцсетях, что собирается отказаться от российского гражданства, и приложил фото сертификата, но потом удалил эту запись. Он также решил отозвать у банка бренд «Тинькофф», хотя юридически права на него принадлежат кредитной организации.
Реклама
Николай Сторонский тоже публично заявил, что выйдет из гражданства России. Он известен как основатель финтех-стартапа Revolut. В 2020 году бизнесмен вошел в список Forbes с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Свою компанию он основал вместе с Владом Яценко в 2015 году в Великобритании.
Паспорта
Дмитрий Песков
Бизнес
Олег Тиньков
Реклама
Реклама