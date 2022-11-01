Песков заявил о праве Тинькова и Сторонского отказаться от паспорта России | 360°

Власть 01 ноября 2022, 14:22 Песков заявил о праве Тинькова и Сторонского отказаться от паспорта России Пресс-секретарь Кремля Песков: Тиньков и Сторонский имеют право выйти из гражданства РФ РИА "Новости"

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В администрации президента отреагировали на решение предпринимателей Олега Тинькова и Николая Сторонского отказаться от гражданства России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что они имеют на это право. Об этом сообщили «Известия».

«Это их право. Их бизнеса здесь практически не осталось, насколько я понимаю. То есть фактически они не являются частью предпринимательской жизни страны», — сказал он на брифинге.

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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил в своих соцсетях, что собирается отказаться от российского гражданства, и приложил фото сертификата, но потом удалил эту запись. Он также решил отозвать у банка бренд «Тинькофф», хотя юридически права на него принадлежат кредитной организации.

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Николай Сторонский тоже публично заявил, что выйдет из гражданства России. Он известен как основатель финтех-стартапа Revolut. В 2020 году бизнесмен вошел в список Forbes с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Свою компанию он основал вместе с Владом Яценко в 2015 году в Великобритании.