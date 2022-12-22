Общество 22 декабря 2022, 15:01 Бизнесмен Рубен Варданян отказался от гражданства России Президент Путин одобрил выход бизнесмена Рубена Варданяна из гражданства России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин одобрил выход из гражданства шести человек, в том числе бизнесмена Рубена Варданяна. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства официально одобрил заявления о выходе из гражданства Рубена Варданяна, который родился 25 мая 1968 года в Армении, и еще пяти человек родом из Северной Осетии — Алании, Эстонии, Таджикистана, Казахстана и Москвы.

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Он также принял в гражданство 21 человека — из Грузии, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Азербайджана, Афганистана, Болгарии и Казахстана.

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Рубен Варданян известен как основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково», рассказал ТАСС.

Журнал Forbes оценил его состояние в миллиард долларов и поставил на 116-е место рейтинга богатейших бизнесменов России 2021 года. В сентябре бизнесмен объявил, что откажется от российского гражданства, а в ноябре занял пост государственного министра в Нагорном Карабахе.