Бизнесмен Олег Тиньков передумал публично отказываться от гражданства России | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 11:23 Бизнесмен Олег Тиньков передумал публично отказываться от гражданства России Основатель «Тинькофф банка» Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства РИА "Новости"

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Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков удалил из соцсетей пост о выходе из гражданства России. Фотография сертификата пропала с его страницы в Instagram*.

Бывший банкир, а ныне благотворитель — основатель фонда помощи системе отечественной онкогематологии — 31 октября объявил, что решил отказаться от российского гражданства. Он опубликовал фотографию сертификата.

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Однако на следующий день Олег Тиньков без объяснений удалил свой пост. Теперь последней записью на его странице стало видео от 23 октября.

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О том, что больше не планирует возвращаться в Россию, бизнесмен рассказал в мае. Он заявил, что больше не может вести бизнес в этой стране, и рассказал о прошлых заслугах — четырех компаниях с нуля, состоянии в 9,4 миллиарда долларов и отсутствии протекции.

«Тинькофф банк» анонсировал ребрендинг до конца года после того, как ее основатель Олег Тиньков оскорбил тех, кто поддержал проведение спецоперации. Затем группа «Интеррос» другого бизнесмена Владимира Потанина выкупила его 35% акций TCS Group.

* Instagram — социальная сеть корпорации Metа, которую признали экстремистской организацией и запретили на территории России.