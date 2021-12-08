МФЦ «Рязанский» временно закрыли после стрельбы

Многофункциональный центр «Рязанский» на юго-востоке Москвы временно закрыт. Накануне в нем 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу и убил двух человек.

В МФЦ на 1-й Новокузьминской улице временно нельзя получить никакие услуги, сообщил РЕН ТВ.

Нападение на столичный МФЦ произошло во второй половине дня 7 декабря. Посетитель открыл огонь из травматического оружия, переделанного в боевое. Два человека погибли на месте, еще четверо пострадали. Получивших ранения, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали. Состояние у пострадавших тяжелое.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал стрелка, не имея при себе оружия. Правоохранителя представили к награде. Подозреваемого допросят в ближайшее время, чтобы выяснить его мотивы. Во время первого допроса он был в бреду, говорил о мировом заговоре из-за пандемии.

Жертвой нападения стал еще один человек. Распространенное рядом СМИ фото напавшего на МФЦ оказалось неверным. Журналисты нашли страницу в социальных сетях тезки и однофамильца стрелка. Мужчина записал короткое видео, где опроверг свою причастность к преступлению и пояснил, что он весь день собирает кухонный гарнитур.